Во Владимире утеплили одеждой деревья в парке "Дружба"

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В парке "Дружба" подвели итоги акции-конкурса «Одень дерево – вокруг света». Необычная тема вдохновила участников на работы с представлением разных стран мира. Дети и взрослые трудились над своими идеями с ноября, а в декабре украшали деревья на центральной аллее парка. В своих работах владимирцы «изобразили» Россию, Китай, Египет, символику других стран и международной дружбы.

Победителями конкурса, получившими дипломы и призы, стали 2-а класс школы №44 под руководством Татьяны Смирновой, команда Владимирского психо-неврологического диспансера, 2-а класс школы №37 под руководством Ирины Розовой.

Также дипломами участников и сертификатами от партнеров конкурса награждены 1-а класс школы №37, 3-б класс школы №31, детский клуб "Калейдоскоп" и жительница города Владимира Ольга Голубева.

Подарком для всех участников акции стала анимационная программа с играми и конкурсами. Яркие деревья будут радовать посетителей парка «Дружба» до самой весны.