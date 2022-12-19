Владимирец стал чемпионом мира по рукопашному бою

Фото с сайта городской администрации

Воспитанник владимирской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №7 Ильгар Гусейнов стал чемпионом мира по рукопашному бою. Он одержал победу в весовой категории до 73 кг. В финале Гусейнов выиграл бой против соотечественника Даниила Макогонова.

Соревнования прошли 17 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. В турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Армении, Афганистана, Египта, Белоруссии, Германии, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ливана, Пакистана, России, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии.