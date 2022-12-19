Во Владимирской области 19 декабря коронавирус диагностирован у 34 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, 6 - в Муромском, 5 - в Ковровском, по 3 - в Александровском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, по 1 - в Киржачском, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178208 случаев заболевания (49478 сл. в г. Владимире, 19252 сл. в Муромском, 21054 сл. в Ковровском, 6343 сл. в Петушинском, 8606 сл. в Кольчугинском, 10935 сл. в Александровском, 7221 сл. в Юрьев-Польском, 15813 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3572 сл. в Собинском, 1957 сл. в г. Радужный, 5803 сл. в Киржачском, 4063 сл. в Камешковском, 3287 сл. в Гороховецком, 4554 сл. в Меленковском, 6021 сл. в Вязниковском, 6202 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).