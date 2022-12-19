В Гусь-Хрустальном местный житель совершил серию краж из частных домов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по многоэпизодному уголовному делу по фактам краж.

По версии следствия, 35-летний житель райцентра в мае текущего года в одной из местных деревень нашел под крыльцом ключ от дома, прошел внутрь и украл электрические инструменты, золотое украшение и мобильный телефон.

Через какое-то время этот же гражданин в соседней деревне разбил стекло и стащил из чужой бани электрочайник и продукты.

Походим образом он украл шуруповерт с дачи в другой деревне. Также полицейским стало известно о ряде прочих похожих краж, совершенных этим же мужчиной и односельчан. В одном случае он пробрался в столовую, откуда похитил деньги, а из домов забирал алкоголь, электрические инструменты, продукты и даже сварочный аппарат.

Часть украденного гусевчанину удалось продать, другую часть полицейские нашли и изъяли.

Материальный ущерб составил в общей сложности 120 тысяч рублей. Сам мужчина свою вину полностью признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.