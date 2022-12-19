Во Владимирской области выявлено пять новых очагов бешенства

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о возникновении 5 эпизоотических очагов бешенства за прошедшую неделю: на территории СДТ «Малыгино» Ковровского района у лисы; д.Лучинки Гороховецкого района у лисы; с.Тинцы Камешковского района у лисы и д.Мишнево Камешковского района у домашней собаки; д.Митенино Киржачского района у лисы.

Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей.

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Возбудитель бешенства - специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного. Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного.