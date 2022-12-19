В ДТП в Ковровском районе пострадало семь человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 декабря около 12.45 на 13 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации областного УМВД, 32-летний водитель автомобиля «Ravon», двигаясь со стороны Коврова в сторону поселка Мелехово, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендэ», за рулем которого находился 51-летний водитель, и автомобилем «Шевроле» с 28-летним водителем.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле», а также водитель и четверо пассажиров автомобиля «Ravon» доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.