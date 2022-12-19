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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:26

Ветеран Великой Отечественной войны из Мурома отметила столетний юбилей

С юбилеем ее поздравила сенатор Ольга Хохлова
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Ольги Холовой

фото из телеграм-канала Ольги Холовой

17 декабря столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Мурома Ефросинья Владимировна Сумник.

Со знаменательной датой женщину поздравила сенатор РФ от Владимирской области Ольга Хохлова. Поздравление она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Её память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной, и созидательную работу в послевоенное время. Подвиг и жизненный путь Ефросиньи Владимировны – пример того, как надо любить и беречь свою Родину», - написала сенатор.