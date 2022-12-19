Ветеран Великой Отечественной войны из Мурома отметила столетний юбилей

фото из телеграм-канала Ольги Холовой

17 декабря столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Мурома Ефросинья Владимировна Сумник.

Со знаменательной датой женщину поздравила сенатор РФ от Владимирской области Ольга Хохлова. Поздравление она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Её память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной, и созидательную работу в послевоенное время. Подвиг и жизненный путь Ефросиньи Владимировны – пример того, как надо любить и беречь свою Родину», - написала сенатор.