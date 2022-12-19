Владимирцы собирают подписи в защиту приюта "Валента"

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как суд постановил закрыть приют для животных "Валента" в течении месяца, владимирцы создали петицию в его защиту.

Авторы петиции говорят, что в городе больше нет приютов, куда можно было бы переселить такое количество животных и требуют, чтобы администрация города Владимира взяла ситуацию на контроль и оставила приют на прежнем месте до тех пор, пока не будет построен новый областной приют в 2023 году, или оказала помощь в поиске нового помещения для приюта "Валента", финансировании этого помещения и транспортировке туда животных.

"Иначе это грозит городу ростом численности бездомных животных на улицах, а это, в свою очередь – неизбежно приводит к опасности для людей. Животных из "Валенты" просто усыпят, если не вмешаться! Либо они снова окажутся на улице в самый разгар зимы, откуда их забрали волонтеры. А это 150 собак и 50 кошек... Давайте поможем спасти приют! " - призывают в петиции.

Документ подписало больше двух тысяч владимирцев. В свою очередь, заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Картухин сообщил о готовности помочь приюту. Адвокаты должны помочь разобраться в ситуации.