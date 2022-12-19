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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:56

Во Владимирскую область завезли больше 2 тысяч тонн торфа из Беларуси

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года под контролем сотрудников межрегионального управления Россельхознадзора во Владимирскую область привезли 2 тысячи 136 тонн торфа - это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сырье в регион везут из республики Беларусь, а основными получателями продукции являются два перерабатывающих предприятия в Судогодском и Суздальском районах.

Сотрудники Россельхознадзора проводят осмотр партий торфа, отбирают и отправляют в лабораторию образцы. С начала года в привозном из Белоруссии торфе карантинных объектов не нашли.