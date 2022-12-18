Сотрудников мэрии Владимира утром 19 декабря попросили выйти на уборку улиц от снега

Фото администрации города Владимира.

17-18 декабря во Владимире, как и в других соседних городах и регионах, выпало рекордное количество снега. И, конечно, сейчас большинство разговоров у владимирцев связано с уборкой областного центра. Мэр Владимира Дмитрий Наумов утром 18 декабря провел оперативный штаб по проблемным вопросам зимней уборки.

По его итогам стало известно, что город в утреннюю и дневную смены убирали 1669 работников и 124 единицы специализированной техники. Власти, понимая, какой огромный пласт работы приходится выполнять, сузили в данный момент для ЦУГД задачу до следующего: к утру понедельника нужно максимально качественно расчистить дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. То же самое касается тротуаров, подходов к остановкам и пешеходным переходам. Остальное, видимо, будет отложено на более поздний срок.

Также Дмитрий Наумов пригласил сотрудников мэрии из числа мужчин выйти 19 декабря, с 7.00 утра и до начала рабочего дня, на дополнительную уборку остановок и тротуаров. В мэрии сразу уточнили, что дело это будет добровольным.