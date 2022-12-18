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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:22

Ковровская районная больница должна открыться в 2023 году

Объект посетил губернатор
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Александр Авдеев проверил ход строительства Ковровской районной больницы в поселке Мелехово. Старое здание реконструируется и к нему делается пристройка.

- Работы здесь по объективным причинам идут с некоторой задержкой, тем не менее видно усилия подрядчика. Уже ведётся отделка фасада, вставлены окна, подаётся тепло, а значит, можно будет уже в холодное время приступать к отделке. Объект необходимо ввести в эксплуатацию в 2023 году, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

Напомним, что по проекту работы должны были быть завершены до конца 2022 года. Однако отставание от графика обусловлено тем, что персонал медицинского учреждения полностью освободил здание только через 7 месяцев после заключения контракта − в феврале 2022 года.

К слову, реконструкция больницы в Мелехово идет параллельно с созданием акушерского корпуса в Коврове.