Во Владимирской области изменят правила выборов депутатов ЗакСобрания

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избирательная комиссия Владимирской области определила новую схему округов по выборам депутатов Законодательного Собрания, которые пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.

Как сообщают наши коллеги с "Зебра-Тв", комиссия предложила довести число депутатов ЗС до 40 человек, увеличив количество одномандатных округов с 19 до 25 и сократив долю депутатов, избранных по партийным спискам, с 19 до 15.

Комитет ЗакСобрания по вопросам государственного устройства рассмотрел новую схему округов и рекомендовал утвердить её на декабрьском заседании облпарламента.