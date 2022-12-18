Во Владимирской области 18 декабря коронавирус диагностирован у 38 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, по 4 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 3 - в Муромском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, по 2 - в Александровском, Гороховецком районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Камешковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178174 случая заболевания (49469 сл. в г. Владимире, 19246 сл. в Муромском, 21049 сл. в Ковровском, 6343 сл. в Петушинском, 8604 сл. в Кольчугинском, 10932 сл. в Александровском, 7219 сл. в Юрьев-Польском, 15810 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3572 сл. в Собинском, 1957 сл. в г. Радужный, 5802 сл. в Киржачском, 4063 сл. в Камешковском, 3286 сл. в Гороховецком, 4554 сл. в Меленковском, 6020 сл. в Вязниковском, 6201 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).