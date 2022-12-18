Во Владимирской области создадут химико-технологический кластер

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На долю 24 стекольных предприятий Владимирской области приходится 53% российского выпуска сортовой посуды, 23% стеклотары и 25% оконного стекла. Специалистов для этой отрасли готовят в гусевском колледже.

Создание химико-технологического образовательно-производственного кластера необходимо для формирования единого учебно-производственного пространства с действующими предприятиями химической отрасли региона. Гусевскому стекольному колледжу отводится роль ядра структуры.

- Создание химико-технологического кластера в Гусь-Хрустальном призвано собрать здесь профессиональное сообщество, подключить к этой работе ведущие вузы страны и региона, действующие предприятия. В этом симбиозе производственников, научных работников и преподавателей мы сможем создать класс подготовки сильнейших специалистов для создания новых производств, выработки новых технологий, технологического прорыва отрасли», – отметил губернатор Александр Авдеев.

Создание в регионе химико-технологического образовательно-производственного кластера позволит предприятиям химической отрасли участвовать в подготовке собственных кадров. И в то же время будет обеспечено гарантированное трудоустройство выпускников.