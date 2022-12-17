Во Владимирской области частично возвращен масочный режим

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В постановлении от 15 декабря текущего года №9 главный государственный санитарный врач, руководитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Татьяна Данилова указала, что на минувшей неделе на территории региона эпидпорог по гриппу и ОРВИ оказался превышен на 114,2 процента.

В связи с этим ряду департаментов и руководителям муницпалитетов сделаны определенные предписания. В частности, медучреждениям предписано разделять потоки больных, запретить посещение стационаров, за исключением ухода за тяжелыми и лежачими больными, а также ввести во всех без исключения медицинских учреждениях масочный режим.

Также масочный режим вводится во всех учреждениях социального обслуживания Владимирской области.

Департаменту образования предписано отправлять классы на карантин не менее чем на 7 суток в случае, если заболели 20 процентов учеников.

Дополнительно врачам предписано особое внимание уделять детям, беременным и группам риска.

Постановление вступило в силу 16 декабря.