По факту смертельного ДТП в Гороховецком районе возбуждено уголовное дело

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района возбудили уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Речь идет об аварии с участием «Лады Калина» и «Тойоты Камри», произошедшей 16 декабря в около 18.40 на 42 километре трассы «Муром — М-7 «Волга» у деревни Горловка Фоминского сельского поселения. К сожалению, в результате выезда «Лады» на встречную полосу и последующего столкновения с «Тойотой» погибли 50-летний водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля.

На место происшествия выезжали прокурор Гороховецкого района Филипп Арсентьев и его заместитель Марк Кравцов. Надзорное ведомство также проведет собственную проверку по факту случившегося и даст оценку всем обстоятельствам случившегося, при необходимости будут приняты меры реагирования.

Тем временем в Госавтоинспекции региона обратились к водителям с настоятельной просьбой: в связи со сложными погодными условиями от поездок на личных автомобилях по возможности воздержаться.