В Петушинском районе ГИБДД проведет сплошные проверки водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с начала текущего года в Петушинском районе количество ДТП увеличилось с 94 до 120 по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, в том числе с участием нетрезвых водителей.

В связи с этим в Петушинском районе в течение 18 декабря будут проведены сплошные проверки — инспекторы, включая четыре экипажа областной спецорты ДПС, будут останавливать и проверять всех без исключения водителей в потоке.

Водителей к временным неудобствам просят отнестись с пониманием.

Всего же, по сведениям регионального главка полиции, во Владимирской области ежедневно выявляетося от 15 до 20 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.