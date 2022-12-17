В Суздальском районе один человек пострадал на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в селе Ляховицы на улице Центральная в доме №16 поступила диспетчерам пожарной охраны в 09.01.

На место ЧП были направлены 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Прибыв на место, они установили, что дом на две квартиры горит по всей площади, причем огонь угрожает перекинуться на соседние дома и строения.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя на площади 90 квадратных метров, при этом отстояв жилой дом, стоящий по соседству.

Во время пожара пострадал мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Дознаватели МЧС приступили к выяснению причин возгорания.