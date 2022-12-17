Во Владимирской области за сутки подтверждено 40 заражений коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за минувшие 24 часа зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с восемью заразившимися, на втором Ковровский и Гусь-Хрустальный районы с шестью заболевшими в каждом, на третьем Петушинский и Александровский районы с тремя заразившимися в каждом.

В Собинском, Киржачском и Суздальском районах подтверждено по два новых случая коронавируса, в Кольчугинском и Вязниковском районах, а также в Радужном один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178136 случаев заражения коронавирусом.