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НовостиЗдоровье17 декабря 2022 7:22

Во Владимирской области за сутки подтверждено 40 заражений коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 17 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за минувшие 24 часа зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с восемью заразившимися, на втором Ковровский и Гусь-Хрустальный районы с шестью заболевшими в каждом, на третьем Петушинский и Александровский районы с тремя заразившимися в каждом.

В Собинском, Киржачском и Суздальском районах подтверждено по два новых случая коронавируса, в Кольчугинском и Вязниковском районах, а также в Радужном один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178136 случаев заражения коронавирусом.