В Гороховецком районе три человека погибли в столкновении двух машин

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 16 декабря около 18.40 на 42 километре трассы, ведущей от Мурома до федеральной автодороги М-7, в районе деревни Горловка, 50-летний водитель «Лады Калина» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Камри».

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области производили деблокировку находившихся в машине людей. К сожалению, в результате столкновения водитель «Лады» и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.