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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:04

Владимирские прокуроры выявили 700 нарушений в части лекарственного обеспечения

Таковы результаты работы за год
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в надзорном ведомстве региона состоялся круглый стол на тему вопросов льготного лекарственного обеспечения.

Как уточнил и.о. областного прокурора Андрей Жугин, за год ведомством выявлено более 700 нарушений в этой части, в связи с чем внесено 120 представлений. По результатам их рассмотрения 110 человек были наказаны в дисциплинарном порядке.

Также прокуроры предъявили 400 исковых заявлений в пользу граждан, оставшихся без льготных лекарств, на общую сумму более чем в 11 миллионов рублей.