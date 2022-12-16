Владимирские прокуроры выявили 700 нарушений в части лекарственного обеспечения

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в надзорном ведомстве региона состоялся круглый стол на тему вопросов льготного лекарственного обеспечения.

Как уточнил и.о. областного прокурора Андрей Жугин, за год ведомством выявлено более 700 нарушений в этой части, в связи с чем внесено 120 представлений. По результатам их рассмотрения 110 человек были наказаны в дисциплинарном порядке.

Также прокуроры предъявили 400 исковых заявлений в пользу граждан, оставшихся без льготных лекарств, на общую сумму более чем в 11 миллионов рублей.