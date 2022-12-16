Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 13:56

Во Владимирской области 8 рыбаков наказали за выход на лед в неположенном месте

Таковы результаты очередных рейдов МЧС и местных администраций
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе патрулирования представители МЧС и муниципальных властей посетили Вербовские пруды в Муроме, реку Клязма и озеро Никола в Вязниковскомрайоне, а также Клязьму в устье реки Уводь в Ковровском районе.

По итогам рейдов на тех рыбаков, кто ловил в запрещенных для выхода на лед местах, составлены административные протоколы по статье областного закона об административных правонарушениях «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». За это гражданам-нарушителям грозят штрафы от 800 до 4000 рублей. Еще одному рыбаку вынесли предупреждение.

В МЧС напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров, в то время как сейчас она колеблется от 7 до 15 сантиметров, в то время как метеорологи дают прогнозы вплоть до плюсовых температур, что еще более ослабит ледяную корочку, выход на которую пока не безопасен.