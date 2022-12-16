Во Владимире суд обязал приют для животных «Валента» прекратить свою работу

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Фрунзенским районным судом рассмотрено исковое заявление жительницы Владимира к известному городскому приюту для бездомных животных «Валента».

Согласно иску, женщине не нравился постоянный лай большого количества собак, а также их экскременты в районе приюта. Кроме того, женщина полагает, что приют находится на земле, которая предназначена для строительства детской экскурсионно-туристической станции, то есть, участок используется не по назначению.

Представители «Валенты» в суд не явились, так что решение было принято заочно. Суд удовлетворил иск, обязав приют прекратить работу в качестве такового в доме по адресу: город Владимир, улица 16 лет Октября, дом 1 «а».

Вместе с тем, в суде объясняют, что у «Валенты» еще есть возможность отменить заочное решение, обратившись в течение 7 дней с момента его получения с соответствующим заявлением. Если же по заявлению будет отказано, приют сможет обжаловать решение во второй инстанции.