В Гусь-Хрустальном районе на пожаре в трехквартирном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в поселке Мезиновский минувшей ночью сгорел дотла деревянный дом на три квартиры.

К сожалению, в ходе разбора конструкций было обнаружено тело, предположительно мужчины 1963 года рождения, являвшегося хозяином одной из квартир. Его соседей в момент пожара дома не было.

По версии дознавателей МЧС, пожар мог случиться из-за неисправности электроповодки или электрооборудования.

Доследственную проверку по данному факту также проводит СУ СК России по Владимирской области.