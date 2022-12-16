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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 13:03

В Гусь-Хрустальном районе на пожаре в трехквартирном доме погиб мужчина

ЧП произошло ночью 16 декабря в поселке Мезиновский
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в поселке Мезиновский минувшей ночью сгорел дотла деревянный дом на три квартиры.

К сожалению, в ходе разбора конструкций было обнаружено тело, предположительно мужчины 1963 года рождения, являвшегося хозяином одной из квартир. Его соседей в момент пожара дома не было.

По версии дознавателей МЧС, пожар мог случиться из-за неисправности электроповодки или электрооборудования.

Доследственную проверку по данному факту также проводит СУ СК России по Владимирской области.