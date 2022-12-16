Во Владимире оборудуют павильоном остановку на дороге в Мостострой

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, к Дмитрию Наумову с соответстввющей просьбой обратилась жительница областного центра Людмила Лебедева. Пенсионерка попросила оборудовать павильонами временную остановку общественного транспорта, расположенную между остановками «Улица Шпалорезка» и «Южные сады» на дороге Владимир — микрорайон Мостострой.

По словам женщины, в основном эту остановку используют огородники, но к лету садоводы хотели бы иметь укрытие от дождя с лавочками для отдыха.

По словам Дмитрия Наумова, обустройство такого павильона по обеим сторонам дороги потребует порядка 600-700 тысяч рублей, но с учетом обращения граждан старшего возраста деньги будут выделены, а работы проведут грядущей весной, но не позднее 1 июня.