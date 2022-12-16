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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:10

Один электропоезд из Владимира в Гороховец изменит расписание

Изменения начнут действовать на следующей неделе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Фото: АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 24 декабря электропоезд №6414 сообщением «Владимир-Гороховец» будет следовать по измененному расписанию.

Теперь оно будет выглядеть следующим образом:

до Федулово поезд проследует согласно действующего расписания, далее Федулово 16.22-16.23, о.п. 253 километр 16.26-16.27, Ковров 1 16.29-16.30, Ковров-2 16.35-16.36, о.п. 262 километр 16.39, Гостюхино 16.40-16.41, о.п. 270 километр (Осипово) 16.46, о.п. 273 километр 16.49, Крестниково 16.51-16.52, Сарыево 16.55-16.56, о.п. 288 километр 16.58-16.59, Мстера 17.04-17.05, Сеньково 17.13-17.14, Вязники 17.23-17.24, о.п. 324 километр 17.32-17.33, Денисово 17.38-17.39, о.п. им. Войкова 17.42, Чулково 17.47-17.48, Молодники 17.55-17.56, прибытие в Гороховец в 18.03.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.