Во Владимире разыскивается без вести пропавший 17-летний парень

Фото: ориентировка ПСО "Лиза Алерт"

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области, разыскивается Рзаев Руслан Фараманович 2005 года рождения, житель областного центра.

Известно, что 14 декабря он ушел из дома в школу и с тех пор не вернулся.

Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черные, глаза черные.

На момент ухода из дома был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые брюки, черные кроссовки с белой подошвой, а также темную шапку со светлой полосой. При себе Руслан имел рюкзак желтого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону «02», «112», либо на «горячую линию» «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52 или в любое ближайшее отделение полиции.