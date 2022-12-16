Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 декабря 2022 10:42

Во Владимире разыскивается без вести пропавший 17-летний парень

Вот уже двое суток о нем ничего неизвестно
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ориентировка ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ориентировка ПСО "Лиза Алерт"

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области, разыскивается Рзаев Руслан Фараманович 2005 года рождения, житель областного центра.

Известно, что 14 декабря он ушел из дома в школу и с тех пор не вернулся.

Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черные, глаза черные.

На момент ухода из дома был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые брюки, черные кроссовки с белой подошвой, а также темную шапку со светлой полосой. При себе Руслан имел рюкзак желтого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону «02», «112», либо на «горячую линию» «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52 или в любое ближайшее отделение полиции.