В Юрьев-Польском во время застолья сын ударил ножом отца

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Юрьев-Польского района обратились сотрудники больницы, в которую доставили 65-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Полицейские выяснили, что удар ножом мужчина получил во время ссоры с сыном, которого вскоре задержали и доставили в отдел.

Мужчина не стал отрицать вину и рассказал, что вместе с отцом пил спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнула перепалка. Сын схватил нож и ударил отца.

К счастью, рана оказалась не очень серьезной — врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь, а эксперты позднее констатировали легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.