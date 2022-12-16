В Вязниковском районе на федеральной трассе М-7 загорелся большегруз

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.47 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем грузовике «Ивеко», который вез на платформе спецтехнику. Грузовик находился на 290 километре трассы М-7 «Волга».

На место прибыло 11 сотрудников Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона на трех пожарных машинах. Выяснилось, что пожар был небольшим — горело колесо платформы на площади 0,5 квадратных метра, его быстро потушили.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.