В Петушках мужчина сядет в колонию на 9 лет за убийство сожительницы

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Петушинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Установлено, что житель поселка Городищи проживал в многоквартирном жилом доме вместе со своей сожительницей и её совершеннолетним сыном. Оба официально не работали и периодически выпивали, на фоне чего постоянно ссорились.

Как сообщает областная прокуратура, утром 18 июня женщина сходила в магазин, где кроме продуктов купила алкоголь. А мужчина, собираясь на подработку, решил выпить. Во время выпивки сожители поссорились. Мужчина ударил сожительницу, и она упала на пол. Разозлившись на обидчика, женщина стала оскорблять его. В ответ тот взял кухонный нож и нанёс ей несколько ножевых ранений в область груди, спины и шеи, от которых она скончалась на месте преступления. После этого мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре раскаялся и сообщил обо всем в полицию.

На стадии предварительного следствия вину мужчина признавал полностью, а на суде стал говорить, что нанес только 1 удар ножом в спину, находясь в состоянии аффекта, а остальные повреждения у неё образовались "в результате её самостоятельных действий". Однако гособвинитель предоставил неопровержимые доказательства его виновности.

Приговором суда мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.