Во Владимире стоянку на улице Спасской вернули в ведение муниципалитета

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, платная парковка у дома №3 по улице Спасской давно раздражает владимирских водителей, так как в центре оставить машину практически негде. Находится парковка в ведении ООО «Паркинг», которое в сентябре 2020 года заключило договор с муниципальным учреждением «Центральный парк культуры и отдыха Владимира», ведающим этой парковкой на праве оперативного управления.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по данному факту была проведена проверка, в ходе которой установлено, что в пользовании ЦПКиО находится два участка земли на площади 5200 квадратных метров по тому самому адресу. Вид разрешенного использования - «проезд и гостевая стоянка» и «гараж-стоянка открытого типа». Договор аренды гараж-стоянки с ООО «Паркинг» был заключен до 24 сентября 2025 года, но по факту фирме была передана земля, без которой использовать стоянку невозможно.

При этом торгов по передачи земли не проводилось, а аренда участков была фактически скрыта. Прокуратура посчитала этот договор противоречащим закону и обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с требованием признать его недействительным.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и вернул землю назад в «ЦПКиО».

Решение суда в законную силу не вступило.