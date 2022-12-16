Во Владимире может появиться сквер имени Кутузова

Роман Кутузов. Фото с сайта городской администрации

Городская администрация на портале Госуслуг создала опрос для владимирцев, который касается благоустройства сквера на Проспекте Ленина, в районе дома 53. Его хотят назвать в честь Героя России, уроженца Владимира Романа Кутузова.

В опросе владимирцев спрашивают, знают ли они о подвиге Кутузова, хотели бы, чтобы был благоустроен сквер, названный в его честь, будут ли они его посещать, хватает ли городу скверов.

Судя по уже имеющимся ответам, скверу имени Кутузова в областном центре быть. Тем не менее опрос будет проводиться до 31 декабря.

Перейти к опросу можно авторизовавшись на Едином портале Госуслуг. В разделе «Новости» необходимо выбрать уровень "муниципальный", интересный вам опрос и нажать кнопку «Перейти к опросу».

Напомним, что заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Роман Кутузов погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Его имя носит школа №9, где он учился, а также в его честь переименована улица Парижской Коммуны.