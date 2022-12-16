Губернатор Владимирской области Александр Авдеев попал в санкционный список США

Александр Авдеев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Информация о новых гражданах России, попавших в санкционные списки, была опубликована на официальном сайте правительства США в разделе Минфина страны 15 декабря. В новый список SDN OFAC попали 44 человека, включая Александра Авдеева, занявшего в нем пятую строчку.

Список SDN OFAC — это список Управления по контролю за иностранными активами, применяющего экономические и торговые санкции. Как правило, это означает блокировку иностранных активов гражданина, если таковые имеются, и запрет вести с ним работу.

Кроме Александра Авдеева, в новый санкционный SDN-список попал целый ряд глав регионов России, глава РЖД Олег Белозеров и другие известные лица.