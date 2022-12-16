Во Владимирской области 16 декабря коронавирус подтвержден у 35 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, по 4 заболевших в Муромском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Ковровском, по 2 заболевших в Александровском, Собинском, Киржачском районах и Радужном, по 1 случаю в Камешковском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178096 случаев заболевания (49451 сл. в г. Владимире, 19238 сл. в Муромском, 21039 сл. в Ковровском, 6339 сл. в Петушинском, 8600 сл. в Кольчугинском, 10927 сл. в Александровском, 7216 сл. в Юрьев-Польском, 15800 сл. в Гусь-Хрустальном, 1733 сл. в Судогодском, 3570 сл. в Собинском, 1954 сл. в г. Радужный, 5799 сл. в Киржачском, 4062 сл. в Камешковском, 3284 сл. в Гороховецком, 4554 сл. в Меленковском, 6019 сл. в Вязниковском, 6198 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).