В Александрове изменится расписание утренней электрички на Ярославль

Фото: Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», пригородный поезд №6004 «Александров — Ярославль-Главный» с 23 декабря будет отправляться в 8.43, что на 17 минут позже действующего расписания. Исключение составят только 1 и 2 января.

Сделано это по многочисленным просьбам пассажиров, чтобы синхронизировать время отправления электрички на Ярославль с временем прибытия в Александров электропоезда из Москвы, чтобы людям не приходилось ждать.

Что касается времени прибытия в Ярославль, то теперь поезд станет приходить на конечную не в 11.55, а в 12.12.