Прокуратура осталась недовольна уборкой улиц во Владимире

Фото областной прокуратуры

Прокуратура Владимира проверяет качество уборки улиц. Выявлено уже свыше 160 нарушений. В администрацию города, руководителям управляющих организаций, ТСЖ, образовательных, медицинских учреждений, муниципальных учреждений «Благоустройство» Ленинского, Фрунзенского и Октябрьского районов, МКУ «Центр управления городскими дорогами» внесено 70 представлений. Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, в том числе за ненадлежащее содержание автомобильных дорог.

15 декабря была проведена очередная проверка. Так, тротуары по ул.Никитская, ул.Княгининская, в том числе, подходы к пешеходным переходам надлежащим образом не были расчищены. На Октябрьском проспекте в районе дома 44, снежные валы от расчистки проезжей части расположены на пешеходных переходах, проезжая часть дороги существенно заужена. Во дворах домов 18, 20, 22 по ул.Усти-на-Лабе снег и наледь не убирались.

Руководителям организаций, ответственных за содержание домов - МКП г.Владимира «ЖКХ», ООО «Жилищник-Владимир», дорог - МКУ «ЦУГД» подготовлены представления. В отношении виновного должностного лица Центра управления городскими дорогами возбуждено административное дело, которое направлено для рассмотрения в мировой суд.

Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении руководителей управляющих организаций.