С 1 января во Владимирской области вырастет прожиточный минимум

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С 1 января 2023 года во Владимирской области меняется величина прожиточного минимума. Его размер на душу населения составит 13 944 рубля. Постановление подписал губернатор Александр Авдеев.

Повышение составляет около 3,3 процента или 443 рубля по сравнению с величиной на 1 июня 2022 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 15199 рублей, для пенсионеров – 11992 рубля, для детей – 13526 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения и учитывается при формировании бюджета области, разработке региональных социальных программ, мер социальной поддержки малоимущим гражданам и других установленных законодательством целей.

На основе прожиточного минимума рассчитывают социальные выплаты, пособия и пенсионные начисления. Также вместе с величиной прожиточного минимума вырастет и минимальный размер оплаты труда. Планируется, что с 1 января размер МРОТ составит 16242 рубля. Это на 6,3 процента или 963 рубля больше июньского показателя текущего года.