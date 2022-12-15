В Кольчугино женщина взыскала миллион рублей за гибель мужа в ДТП

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинским городским судом удовлетворено исковое заявление, с которым обратилась пострадавшая в автоаварии женщина.

Истица указала, что по вине водителя «Рено Логан» произошло ДТП, в котором скончался ее муж, с которым она прожила более 50 лет. Женщина отметила, что супруг был дня ее опорой, с ним она не знала забот и его потеря стала для нее невосполнимой утратой.

Суд установил, что водитель «Рено» 10 сентября 2021 года был признан виновным в совершении смертельного ДТП. Установлено, что он двигался из Кольчугино в сторону Владимира, однако выбрал скорость, не соответствующую погоде и дорожным условиям, в результате чего легковушку занесло. «Логан» вылетел на встречную полосу, где ударил автомобиль супругов, в результате чего сидевший за рулем муж истицы скончался на месте происшествия.

С учетом позиции женщины суд удовлетворил иск и взыскал с виновника в ее пользу 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Также ответчику предстоит выплатить 21 тысячу рублей издержек на адвоката истицы.