В Петушинским районе больному псориазом мужчине не дали бесплатное лекарство

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, по обращению местного жителя прокуратурой Петушинского района была проведена проверка.

Установлено, что мужчина страдает псориазом, в связи с чем Областной кожно-венерологический диспансер назначил ему для приема лекарство, которое пациент должен получать по региональной льготе.

Вместе с тем, рецепт, который был выписан еще 22 августа текущего года, до сих пор находится на отсроченном обслуживании.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав от облздрава и Петушинской районной больницы обеспечить мужчину необходимым препаратом, а также возместить моральный вред.

Суд встал на сторону больного и удовлетворил исковое требование прокуратуры. Фактическое исполнение решения находится на прокурорском контроле.