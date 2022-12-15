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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:36

В Селивановском районе местный житель осужден за убийство знакомого

Кроме того, он обвинялся в причинении легкого вреда здоровью сожительницы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Селивановским районным судом вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в совершении убийства и умышленного причинения вреда здоровью.

Суд установил, что в августе текущего года в селе Драчево местный житель после распития спиртного ударил ножом в шею свою сожительницу, после чего нанес гостившему у него знакомому не менее четырех ножевых ранений, от которых тот скончался.

Сам мужчина после этого убежал, но через несколько дней был задержан полицейскими.

С учетом всех обстоятельств, суд признал его виновным и приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Также с него взыскано в пользу сестры убитого 700 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.