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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:46

Департамент здравоохранения проверил Кольчугинскую ЦРБ после обращения на прямой линии губернатора

В областной администрации провели проверку по звонку, поступившему на прямую линию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

14 декабря на прямую линию Александра Авдеева поступил звонок от работницы Кольчугинской ЦРБ. Женщина пожаловалась на маленький оклад - в 3300 рублей и выражала опасения по поводу увольнения медперсонала из-за низкой зарплаты. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.

Выяснилось, что звонившая женщина работает в больнице уборщицей. Для немедицинского персонала в больницах области, действительно, установлен оклад от 3320 рублей. У врачей – от 19 999 рублей.

- При формировании заработной платы всегда учитываются не только должностные оклады, но компенсационные и стимулирующие выплаты. Средняя заработная плата в категории «немедицинский персонал» в Кольчугинской ЦРБ в январе – ноябре 2022 года составила 22796,79 рублей. Заработная плата заявителя также не опускалась ниже уровня МРОТ. Постановлением Правительства от 28 мая 2022 года МРОТ был проиндексирован до 15 279 рублей в месяц, - уточнили в департаменте здравоохранения.