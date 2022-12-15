На трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе появились две новые разворотные петли

фото ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

На федеральной автодороге М-7 «Волга» обустроены две одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами. Они появились в Ковровском районе на 232 км - 233 км в районе Дроздовки и на 241 км – 242 км между Пестово и Сенино.

Протяженность каждой развязки – около 1 километра. В местах их размещения специалисты расширили насыпь и обустроили новую дорожную одежду. Заезд на разворотные площадки и выезд с них организован через переходно-скоростные полосы. Они позволяют автомобилям беспрепятственно влиться в общий поток.

На участках укреплены обочины. Обустроена новая система водоотвода. Безопасный и комфортный проезд в темное время суток обеспечивают более 100 светодиодных энергосберегающих светильников. Дорожники смонтировали на петлях 7,8 км металлического барьерного ограждения, установили 77 новых дорожных знаков и нанесли разметку из термопластика.

Основная задача разворотных петель – увеличение пропускной способности участка дороги, где в сутки проезжает более 20 тысяч автомобилей. Разворотные петли также улучшат ситуацию с безопасностью движения.