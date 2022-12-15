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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 10:47

В Петушинском районе столкнулось семь машин

Всего за прошедшие сутки произошло больше 80 ДТП
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено областным УМВД

фото предоставлено областным УМВД

Во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано более 80 ДТП, в 5 из которых пострадали в общей сложности 10 человек.

14 декабря в Петушинском районе столкнулось семь автомобилей. По предварительной информации, водитель большегруза «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с «Хондой» и «Ладой». В дальнейшем произошло столкновение с другими автомобилями.

Кроме того, в этот же день на 82 км автодороги «Владимир-Арзамас-Муром» произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями. Как сообщает областное УМВД, автомобиль «Хонда», ехавший в сторону Владимира, занесло, после чего он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лэнд Ровер». В результате ДТП госпитализированы водитель «Хонда», её пассажир, 32-летняя женщина, а также 68-летняя женщина -пассажир «Лэнд Ровера».

По обоим фактам в настоящее время проводятся проверки.