В Петушинском районе столкнулось семь машин

фото предоставлено областным УМВД

Во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано более 80 ДТП, в 5 из которых пострадали в общей сложности 10 человек.

14 декабря в Петушинском районе столкнулось семь автомобилей. По предварительной информации, водитель большегруза «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с «Хондой» и «Ладой». В дальнейшем произошло столкновение с другими автомобилями.

Кроме того, в этот же день на 82 км автодороги «Владимир-Арзамас-Муром» произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями. Как сообщает областное УМВД, автомобиль «Хонда», ехавший в сторону Владимира, занесло, после чего он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лэнд Ровер». В результате ДТП госпитализированы водитель «Хонда», её пассажир, 32-летняя женщина, а также 68-летняя женщина -пассажир «Лэнд Ровера».

По обоим фактам в настоящее время проводятся проверки.