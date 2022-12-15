Правительство РФ утвердило создание новой особой экономической зоны во Владимирской области

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14 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Владимир». Она будет относиться к промышленно-производственному типу.

В состав ОЭЗ «Владимир» войдет территория Киржачского района, где продолжится развитие климатического кластера и Александровского района, где появится «Алмазная долина». Общая площадь особой экономической зоны составит 143,47 гектара.

На первом этапе объем инвестиций составит 18,8 млрд рублей, а к 2031 году они превысят 30,87 млрд рублей. ОЭЗ позволит создать во Владимирской области около 6 000 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в 2022-2031 оцениваются более чем в 40,19 млрд рублей.