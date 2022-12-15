Во Владимире продавец ювелирного магазина обвиняется в краже золотой цепочки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Присвоение». Обвиняемой по делу проходит жительница Петушков.

По версии следствия, в августе нынешнего года продавец-кассир одного из ювелирных салонов областного центра при выкладке украшений на витрину положила в карман верхней одежды золотую цепочку стоимостью почти 90 тысяч рублей. После этого женщина перешла в подсобку, где переложила украшение в сумочку, а затем сдала в ломбард.

После задержания продавщица вину признала. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать мировой суд Октябрьского района Владимира.