В Коврове мужчина нашел чужую банковскую карту и сразу совершил 10 покупок

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя.

В октябре текущего года в полицию пришла ковровчанка, которая рассказала о том, что ее банковская карта пропала, но при этом ей пришли смс о списании денег за некие покупки.

Полицейские вскоре установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель. После задержания мужчина признался, что карту нашел недалеко от супермаркета, и в этот же день 10 раз совершил покупки.

В скором времени уголовное дело будет рассмотрено Ковровским городским судом.