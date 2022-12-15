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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:01

Муромские новогодние ели обследовали на наличие жуков-вредителей

Крупную партию деревьев планировали отправить на столичные ярмарки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромский и Ивановской областям, 14 декабря специалисты ведомства обследовали партию новогодних елей и веток хвойных деревьев, которые предприниматель из Муромского района собирался отправить в Москву и Московскую область для продажи на местных ярмарках.

Ввиду того, что во Владимирской области установлена так называемая карантинная фитосанитарная зона по вредителям леса и лесоматериалов, вся продукция такого рода подлежит тщательной проверке.

Обследование показало, что муромские елки «чистые», так что соответствующие разрешительные документы были подписаны. Всего в столичный регион отправили 100 елей и 2000 хвойных веток.