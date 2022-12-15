В Муроме второй вантовый мост через Оку готов на 67 процентов

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», по состоянию на 15 декабря строительная готовность вантового моста через Оку, возводимого для нужд платной трассы М-12, составляет 67 процентов.

Сейчас завершена поставка металлических конструкций пролетных строений, специалисты производят навесной монтаж руслового пролета над судоходной частью реки. В настоящее время смонтировано 10 пар вант из 34.

Если все пойдет по плану, уже в 2023 году по нему откроется движение, и по платному автобану владимирцы и гости региона смогут добраться до города Арзамас Нижегородской области.