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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 7:34

В Гусь-Хрустальном у местного жителя изъяли более 1 килограмма наркотиков

Молодой человек вырастил их на собственном участке
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения наркотиков.

Оперативники получили информацию о возможной незаконной деятельности молодого человека в октябре. В ходе обыска у парня дома обнаружено 1055,4 грамма растений, содержащих наркотики.

Следователи установили, что их парень вырастил сам на собственном участке и хранил их для собственного употребления.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.