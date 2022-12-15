В Гусь-Хрустальном у местного жителя изъяли более 1 килограмма наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения наркотиков.

Оперативники получили информацию о возможной незаконной деятельности молодого человека в октябре. В ходе обыска у парня дома обнаружено 1055,4 грамма растений, содержащих наркотики.

Следователи установили, что их парень вырастил сам на собственном участке и хранил их для собственного употребления.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.