Владимиру не хватает 100 автобусов и 50 троллейбусов

14 новых автобусов недостаточно для Владимира

Ситуация с общественным транспортом во Владимире остается напряженной. Владимирцы недовольны качеством предоставляемых услуг - интервалы автобусов не соблюдаются, они все чаще попадают в ДТП, состояние машин оставляет желать лучшего.

На средства инфраструктурного кредита Владимир закупил 14 новых автобусов, но этого недостаточно. А пять троллейбусов из шести так и не доехали до Владимира.

- К сожалению, процедуры по закупке проходили не очень организованно. С поставками наметилась проблема. Сейчас разрабатываем комплекс мер по изменению ситуацию с пассажирскими перевозками в областной столице. Будем дополнять и обновлять городской автопарк, - заявил Александр Авдеев во время прямой линии. - В идеале нужно докупить 100 автобусов и 50 троллейбусов. Для бюджета региона и тем более города это непосильная ноша. Для решения этих задач будем использовать федеральные возможности и инвестиционные программы частных перевозчиков. Начнём двигаться в этом направлении уже в следующем году.